Donna scopre di essere incinta qualche ora prima del parto

Una donna di 23 anni ha scoperto di essere incinta solo due ore prima del parto, dopo essere andata in ospedale pensando di avere solo un calcolo renale.

Lizzie Quah, un'insegnante di ballo di Bloomington, Illinois, ha raccontato la sua storia tramite un video su TikTok, spiegando come è andata al pronto soccorso dopo essersi svegliata con gravi crampi alle 2.30 del 23 giugno dello scorso 2019.

“I peggiori crampi di tutta la mia vita”, così descrive la donna durante quel periodo, raccontando di aver creduto di avere “un altro calcolo renale”, chiedendo a sua madre di portarla in ospedale.

Una volta soccorsa i medici le hanno fatto sapere che per assumere i farmaci per i calcoli renali dovevano assicurarsi che lei non fosse incinta.

Scoprì quindi solo poco dopo di aspettare un bambino e che, sorprendentemente, era già dilatata di otto centimetri quando ebbe il suo primo esame.

Due ore dopo aver scoperto di essere incinta, Lizzie ha raccontato di aver partorito una bimba di 2,7 kili.

“Ero sicura fosse esattamente un calcolo renale”, ha raccontato ai giornali Lizzie: “Ne ho avuto uno circa tre anni prima, ed è stato il peggior dolore che abbia mai provato. Era un forte dolore nella parte bassa della schiena e nella parte bassa dell'addome, sembrava davvero che qualcuno si stesse separando dal mio corpo e ironicamente era circa quello che stava accadendo realmente.

Lizzie e la bimba, Winnie June che ora ha 11 mesi, stanno bene e in salute e a un anno di distanza, raccontare questa storia incredibile ha sbalordito tutti.