Il villaggio medievale in Toscana sommerso per anni riemergerà nel 2021!

Un borgo medievale nascosto sul fondo di un lago in provincia di Lucca, pare a breve tornerà a vedere la luce, attirando sicuramente a sé diversi visitatori.

Il bordo che si trova in Fabbriche di Careggine, è stato sommerso dalle acque vicino a una diga idroelettrica dal 1947, ma è rimasto in perfetta forma sotto il lago artificiale per anni e ora, pare che a breve si potrà tornare di nuovo a visitarlo.

Il villaggio fu fondato nel tredicesimo secolo da un gruppo di fabbri, diventando rapidamente noto per le ferriere prodotte lì.

Divenne un “villaggio fantasma” tra il 1947 e il 1953 in seguito alla costruzione della diga alta 92 metri sul torrente Edron. La zona fu evacuata e sommersa sotto decine di metri d'acqua.

Ora, la città potrebbe riemergere mentre la diga viene prosciugata per lavori di manutenzione. Questo avvenimento è accaduto ben quattro volte da quando la diga è stata creata e ogni volta che le acque si sono ritirate, la chiesa e i diversi edifici del vecchio villaggio si insinuano stranamente dal passato fino ai giorni nostri.

L'ultima volta che ciò accadde era il lontano 1994 e migliaia di turisti da tutto il mondo si sono riversati sul sito per visitare il borgo.

La chiesa, il cimitero e il ponte all'interno e fuori dalla città sono praticamente ancora in piedi e le foto scattate sono già diventate virali nel web, incuriosendo anche diversi possibili futuri visitatori.

L'anno prossimo quindi, potrebbe tornare definitivamente alla luce. Ad annunciarlo è stata recentemente Lorenza Giorgi, figlia dell'ex sindaco del comune garfagnino di Vagli di Sotto, con un post su Facebook, notizia confermata anche dall'Enel!