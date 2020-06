Insegnante di liceo comincia a vendere metanfetamina come in Breaking Bad

Un insegnante di liceo è stato arrestato lo scorso mercoledì 3 giugno, accusato di aver venduto metanfetamina, nel villaggio di settantasette abitanti nelle filippine.

Come nella fortunata serie di Vince Gilligan “Breaking Bad”, l'insegnante David martin Leon, 35 anni, si è rivolto alla produzione illegale di droghe, ma è stato arrestato in breve tempo dalla polizia locale.

Gli agenti hanno sequestrato al professore diverse bustine di metanfetamina, ma a differenza di Walter White, impersonato nella serie da Bryan Cranston, pare che non avesse un complice che lo aiutasse come Jesse Pinkman “in cucina” e a quanto pare neanche un camper su cui fuggire.

Non sempre quindi ciò che vediamo fare nella finzione può portare a un lieto fine, ammesso che Breaking Bad un lieto fine lo avesse, ma Leon, da insegnante in una delle scuole private nelle Filippine, ora passerà diverso tempo in prigione.