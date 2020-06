L'uomo si presenta per protestare con un carico di api da liberare in caso di emergenza

Mentre le proteste continuano in tutta l'America a Janesville, nel Wisconsin, un uomo si è presentato con le sua “api antisommossa” da liberare in caso di emergenza.

Domenica, in diverse persone si sono radunate a Janesville per tenere una manifestazione di protesta contro la morte di George Floyd a Minneapolis.

L'apicoltore Greg Hoeft, ha trovato l'idea per garantire la sicurezza della comunità dopo che le proteste sulla morte di Floyd si sono trasformate in atti di furto e incendi dolosi.

L'uomo aveva condiviso i suoi piani in un post su Facebook in seguito cancellato.

“Le api antisommossa sono nel cortile in attesa di essere liberate per le strade di Janesville e mantenere la pace in questa contea. Sono disposto a liberarli se le cose fuggono al controllo”

Con 12 scatole di api su un rimorchio parcheggiato, la polizia del posto ha chiesto a Hoeft di andarsene.

Fortunatamente alla fine nessuna delle dodici scatole di api è stata aperta, anche se con lo scopo di liberarle solo in caso di emergenza, forse non era proprio tra le migliori idee.