Le persone inviano le foto dei loro animali domestici e l'artista li ridisegna in stile Disney

L'illustratrice olandese Isa Bredt, grazie alle sue capacità artistiche, riesce a trasformare le foto di animali domestici nella loro possibile versione da cartone animato della Disney.

Attraverso il suo progetto “Pet Disneyfication”, l'artista ventiduenne riesce perfettamente a seguire i lineamenti del viso, le espressioni e la posa dell'animale domestico, ricreando fedelmente una loro versione alternativa animata.

Bredt è stata da sempre innamorata del disegno, ma ha iniziato a considerarlo come un lavoro vero solo a fine del liceo. La sua passione la portò a studiare illustrazione e animazione, ma la ragazza lasciò gli studi durante il terzo anno per dedicarsi al ritratto degli animali.

“La “Disneyficazione” degli animali è qualcosa che ho fatto sporadicamente nel mio tempo libero per circa 5 anni”, ha raccontato la ragazza. “Ho iniziato perché ero e sono ancora una grande fan del disegno in stile Disney”.

Tuttavia, l'artista con sede a Tilburg, nei Paesi Bassi, ha sottolineato che non è in alcun modo una dipendente della Disney, sebbene i suoi lavori siano definitivamente perfetti nello stile.

“Sono una grande fan della Disney: Il Re Leone e il mio film preferito, lo guardavo tutti i giorni da bambina. Adoro i vecchi film Disney sugli animali come Lilly e il Vagabondo, la Carica dei 101 e gli Aristogatti”.

Ha iniziato a pubblicare i suoi lavori su Reddit, cominciando a disegnare gratuitamente gli animali che le persone gli postavano sotto ai post nel sito.

Ora però, il progetto è cresciuto così rapidamente da permettergli di guadagnare qualche soldo con le sue opere, sempre più richieste e popolari tra i social.

La ragazza spera che i suoi ritratti aiutino gli amici animali a trovare loro una casa, ed è felice di usare la sua piattaforma per qualcosa di buono.

