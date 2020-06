Le persone stanno portando la spiaggia nei loro giardini installando “piscine di sabbia”

Diverse persone non vivendo vicino a una spiaggia e non sentendosi ancora sicuri di andare al mare a causa del Covid-19, stanno installando nei propri giardini delle particolari piscine circondate da sabbia.

Una società spagnola chiamata “Piscinas de Arena NaturSand” costruisce piscine personalizzate circondate da sabbia direttamente nei giardini di chi le richiede e se si è già fortunati ad avere una piscina, la si potrà convertire in una spiaggia.

L'azienda afferma di poter “fornire un ambiente simile a quello di un pezzo di spiaggia naturale”.

Sembra davvero incredibile ma se si osservano le foto pubblicate sulla loro pagina Facebook ufficiale, riuscirete a trovare sicuramente l'ispirazione perfetta, qualora ovviamente abbiate un giardino e vorreste dargli un tocco di classe in più che non guasta mai.

Le piscine di sabbia dell'azienda sono realizzate in cemento speciale mescolato con sabbia rinforzata ppositamente per la piscina.

I vantaggi di tutto ciò? La sabbia non si surriscalda ed è possibile creare una piscina personalizzata che si adatti alle dimensioni che più preferiamo.

In alcuni casi, tempo permettendo, una piscina di questo tipo potrà essere costruita in soli 30 giorni e pare che tanti stiano seriamente prendendo in considerazione questa idea per combattere il caldo di quest'estate in Spagna.

Vorreste mai una soluzione del genere per il vostro giardino? Scrivicelo tra i commenti sotto l'articolo, siamo curiosi di saperlo!