I nuovi episodi dei Looney Toons includeranno “violenza da cartoni animati” ma senza armi da fuoco

Il mondo stravagante dei Looney Toons nato nel 1930, è stat totalmente sconvolto da una modifica così importante per cui renderebbe alcuni dei personaggi più iconici impossibilitati a usare armi da fuoco.

I fan dei cartoni animati della Warner Bros. hanno scoperto infatti da poco questi cambiamenti, poiché il servizio di streaming HBO MAX ha presentato in anteprima le nuove puntate dei Looney Toons, ma con alcune modifiche che in qualche modo cambieranno la abitudini dei personaggi più stravaganti.

Un ritorno graduale alle radici e all'estetica di cui la serie è famosa, ma con alcune modifiche per non offendere un pubblico moderno dallo stomaco “debole”.

Per il cacciatore Taddeo, la “stagione di caccia ai conigli”, non sarà più la stessa dato che da oggi non potrà più usare alcuna arma da fuoco, ne tanto meno il suo famoso fucile da caccia marrone, anche se il produttore ha fatto sapere che “dinamiti e cannoni resteranno”.

Per contrastare quindi l'aumento di episodi di violenza con armi da fuoco negli Stati Uniti, un cambio di rotta senza precedenti che modifica di gran lunga la serie animata e non risparmia neanche il pistolero Yosemite Sam, a sua volta nemico storico di Bugs Bunny per cui le sue pistole rischiano di fare la stessa fine del fucile di Taddeo.

Peter Browngard però rassicura i fan confermando come la censura delle armi da fuoco non riguarderà invece altre soluzioni distruttive come dinamite, trappole, esplosioni e cannoni, oltre alle immancabili incudini e cassa forti lanciate a diversi metri d'altezza.

Come tenterà quindi di cacciare il coniglio più sfuggevole dei cartoni animati il cacciatoretade? Secondo quanto dichiarato, al posto di un fucile, Taddeo sarà dotato di un'arma bianca, una falce.

Cosa ne pensate di questo cambiamento epocale? Siete d'accordo a riguardo? Fatecelo sapere tra i commenti sotto l'articolo come sempre.