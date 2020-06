Infermiera rivela di aver lavorato con una coppia che non sapeva come si fanno i bambini

La donna inglese, Rachael Hearson, 59 anni, ha trascorso più di 40 anni nel SNN (Sevizio Sanitario Nazionale) lavorando come infermiera, nel corso degli anni.

Come probabilmente immaginerete, dopo aver trascorso così tanto nel SSN, la donna ha davvero parecchie storie interessanti da raccontare, così ha deciso di scrivere un libro di memorie, “Hangle With Care: Confessions of a NHS Health Visitor, in cui ha raccontato davvero tutto.

Rachel si è aperta soprattutto sulla bizzarra situazione in cui si è trovata con una coppia in un periodo in cui informarsi su Internet non era facile come oggi.

I due, non avevano la più pallida idea di come si facessero i bambini e quindi a Rachel capitò l'arduo e bizzarro compito nel spiegare il più classico discorso “della cicogna”.

“erano sposati da alcuni anni ma non avevano figli”, racconta l'infermiera: “Non sapevano come fare i bambini ed era mio compito assicurarmi che lo facessero! Pensavano sinceramente che i bambini sarebbero arrivati come “risultato” dell'essere semplicemente sposati e non avevano idea di cosa fosse il sesso”.

Insegnare a qualcuno come accoppiarsi non è decisamente un compito semplice ma dopo un paio di lezioni, la coppia non riuscì più a fermarsi.

Questo non è l'unica storia assurda descritta nel libro, ha anche raccontato di quando ha visitato una coppia di un corso di reati sessuali che dovevano seguire, solo per via del padre con la mania di masturbarsi in pubblico continuamente.

Durante l'incontro, Rachel notò la “ritmica azione del polso inconfondibile” mentre parlavano, una situazione sicuramente imbarazzante.

Queste e altre storie sono state raccontato dalla donna nel suo libro che in Inghilterra ha avuto un picco di vendite non indifferente.