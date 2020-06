Tartaruga sessualmente attiva, si ritira dopo aver salvato la sua specie

Immaginate di avere il compito importantissimo di ripopolare la tua specie e tutte le responsabilità ricadono su di te, come affrontereste questa sfida?

Ecco, è quello che è capitato a una tartaruga così attiva a livello sessuale che è riuscita a salvare la sua specie dall'estinzione e ora, dopo le energie spese e dopo aver “fatto la storia”, si sta ritirando.

Il ministro dell'ambiente dell'Ecuador, Paulo Proaño Andrade, ha affermato che è “la fine di un'era” e che La tartaruga Diego Galàpagos, sull'isola di Santa Cruz si è ufficialmente ritirata dal compito.

Diego è stato allevato in cattività per salvare la specie dall'estinzione per decenni, ma è stato lasciato lo scorso 15 giugno nell'isola disabitata di Espanola, per vivere il resto dei suoi giorni nella sua casa natale, insieme ad altre 14 tartarughe maschili.

I ranger del parco hanno dichiarato che Diego ha generato almeno il 40% delle 2000 tartarughe che vivono li, grazie alla sua alta libido.

Ora ha 100 anni, pesa 80kg ed è stato acclamato per aver salvato la sua specie.

Il servizio del parco ritiene che Diego sia stato prelevato dalle Galapagos circa 80 anni fa da una spedizione scientifica. Fu quindi portato allo Zoo di San Diego in California prima di essere trasferito sull'isola di Santa Cruz circa 50 anni fa. Fu lì che la tartaruga fu sottoposta a un programma di allevamento con altre 15 tartarughe.

Ora dopo essersi accoppiato per tutto questo tempo, Diego può prendersi una meritata vacanza, dopo tutto, chi non se la sarebbe meritata al suo posto?