Robert De Niro contro Trump: “un sociopatico senza empatia, dovrebbero arrestarlo”

L'attore Robert De Niro ha dichiarato di recente che gli piacerebbe vedere il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, finire in prigione.

L'attore ha dichiarato di essere stato certo che Trump sarebbe stato un cattivo presidente ma non pensava potesse essere peggio di quanto immaginava.

De Niro, ha anche etichettato Trump come un sociopatico con empatia zero per gli altri esseri umani.

Parole forti da parte di Robert De Niro che stanno facendo discutere in queste ore nel mondo, dichiarando inoltre che il Presidente degli Stati Uniti non meriterebbe neanche una piattaforma da cui parlare, nemmeno se fosse in prigione.

Le dichiarazioni da parte dell'attore Irlandese avvenute durante uno show di MSNBC lo scorso 11 giugno hanno decisamente lasciato il segno, anche se ha ammesso di aver voluto dare una possibilità a Trump, ma senza successo:

“Ho voluto dargli una possibilità, dare sempre a qualcuno il beneficio del dubbio. Ma non è stato questo il caso. È stato peggio di quanto nessuno di noi avrebbe potuto immaginare.”

Dopo le proteste scoppiate durante il caso Floyd, l'attore ha detto durante un'apparizione virtuale in “The Tonight Show con Jimmy Fallon:

“I miei figli sono per metà tutti neri, nemmeno io do per scontato certe cose”

e ha aggiunto:

“Chiunque faccia del male a un'altra persona per nessun altro motivo che non sia l'autodifesa o la difesa di altre persone non dovrebbe fare quel lavoro. Non sono un poliziotto, quindi non conosco quello che quotidianamente attraversano. Tuttavia ci deve essere un cambiamento e le persone devono essere addestrate ad essere più sensibili a certe situazioni.”

Poi i discorsi tornano su Trump e sul coronavirus:

“Trump si concentra unicamente sulla rielezione e “non si preoccupa” di quante persone muoiono per la pandemia mondiale. È spaventoso, è spaventoso. Vuole essere rieletto, non gli importa nemmeno quante persone muoiono”.

Insomma, le dichiarazioni di De Niro avranno certamente un peso in questo periodo, diteci la vostra a riguardo tra i commenti sotto l'articolo.