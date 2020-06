Cinema in California non obbligheranno le persone a indossare mascherine

Una notizia delle ultime ore sta facendo discutere in America, dopo che è stato confermato che i cinema AMC non richiederanno ai clienti di indossare mascherine quando riaprirà quest'estate.

Così ha dichiarato il CEO e il presidente Adam Aron in un'intervista.

“Non volevamo essere coinvolti in una controversia politica”, così ha raccontato alla rivista Variety.

“Abbiamo pensato che potesse essere controproducente se avessimo costretto a indossare la mascherina a quelle persone che credono fortemente non sia necessario.”

AMC che gestisce oltre 600 cinema negli Stati Uniti, ha in programma di riaprire il 15 luglio.

Si unirà ai concorrenti Cinemark e Regal per incoraggiare a indossare le mascherine, ma non obbligherà nessuno, almeno nelle giurisdizioni in cui non sono già richieste.

Gli ambienti interni, in particolare quelli con aria condizionata, sono considerati ambienti ad alto rischio per la trasmissione del coronavirus. I cinema al coperto ancora chiusi nella maggior parte del mondo si sono rivolti all'alternativa dei cinema all'aperto (i drive-in), proliferati in questo periodo di epidemia mondiale.

L'uso della mascherina quindi, sebbene sia dimostrato efficace nel contenere la diffusione di COVID-19, pare secondo alcuni sia stato utilizzato per scopi politici.

Non sappiamo se alla fine davvero la scelta di questi cinema a non obbligare le persone a indossare la mascherina all'interno delle sale possa rivelarsi confermata, ma lasciamo a voi comunque l'ultima. Siete pronti per andare al cinema o secondo voi è ancora troppo presto? Scrivicelo tra i commenti sotto l'articolo come sempre.