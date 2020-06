Pescatore cattura una carpa incredibile da 50 Kg!

Martin Davidson, di Leicester, ha trascorso due settimane in Ungheria nel tentativo di riprendersi dalla pesca più incredibile della sua vita dopo aver catturato una carpa gigantesca da 50 chili!

Come sicuramente immaginerete, non è stata un'impresa facile per l'inglese che ha rivelato ci siano voluti da 50 a 100 chili di esca per catturarne uno così grande.

Il 54enne che ora vive in Sudafrica ha raccontato ai giornali di non poterci ancora credere:

“Non stavo cercando di pescare un record mondiale ma devo dire che sono stato fortunato. Il lago vanta attualmente una massiccia dose di grandi carpe, tra una stima di 120 pesci molti arrivano a pesare anche 30 chili. Ho pescato per oltre due settimane in tutte le condizioni meteorologiche possibili e venti che soffiavano addirittura a 60Km.”

Pensate che questo pesce sia il pesce più grande mai pescato in assoluto? Vi farà piacere sapere che non è niente in confronto a quello pescato da John Harvey in Thailandia lo scorso anno.

Il pescatore 42enne è riuscito nell'impresa di pescare una carpa da oltre 105 chili!!!

John ha trascorso oltre 80 minuti nel tentativo di pescare questa bestia enorme, battendo il precedente record mondiale di una carpa siamese di 4 kili.

Avevate mai visto qualcosa del genere? Diteci cosa ne pensate tra i commenti sotto l'articolo, siamo curiosi di saperlo.