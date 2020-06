Michael Keaton tornerà nei panni di Batman

Michae Keaton sarà di nuovo batman. Warner Bros, ha in programma di riportare Keaton nei panni del Cavaliere Oscuro in “The Flash”, il film in arrivo basato sulla storia a fumetti di Flashpoint.

Il Batman di Keaton interpretato nel 1989 e nel 1992 nei film di Tim Burton sembra quindi voler tornare negli schermi lasciando sorpresi letteralmente tutti.

Nessuno infatti si sarebbe mai aspettato questo ritorno nelle scene e pare potrebbe tornare proprio durante un viaggio in un universo alternativo in cui Flash incontrerebbe Batman ma non impersonato da Bruce Wayne, bensì Thomas Wayne.

Anche se si presuppone però che a recitare nel ruolo di Thomas Wayne potrebbe invece essere Jeffrey Dean Morgan che interpretava Thomas in Batman Vs Superman e che quindi potrebbe comparire come Batman.

Le possibilità però degli universi multipli e alternativi sono illimitate e le speculazioni dei fan sul ritorno di Keaton sono arrivare dopo aver letto un post di Borys Kit di THR che riporta che l'attore di Batman Forever potrebbe firmare per più di un film in stile “Batman Beyond”, con un Bruce Wayne più anziano che forma un giovane apprendista.

Ciò lascia ben sperare a colpi di scena decisamente incredibili, magari un ritorno di tanti altri attori che hanno recitato nel ruolo di Batman come il più recente Ben Affleck.

Cosa ne pensate? Sareste curiosi di rivedere Keaton nelle scene con il suo Batman? Fatecelo sapere come sempre tra i commenti.