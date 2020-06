La “camera d'albergo” senza pareti che consente di dormire sulle montagne svizzere

Una nuova suite d'albergo ti consente di soggiornare in una stanza sena pareti, con vista a 360 gradi sulle Alpi svizzere.

La sala all'aperto è stata realizzata tra un professionista dell'ospitalità e artisti concettuali. L'idea è nata da un'installazione artistica in un bunker sotterraneo chiamato Null Stern che significa Zero Stars.

Zero Real Summer è il set di suite d'albergo che sono state fondate da Daniel Charbonnier che lavora nel settore dell'ospitalità e degli artisti Frank e Patrik Riklin.

La coppia aveva realizzato l'installazione del bunker nel 2009 e quando Charbonnier lo vide, si rese conto che “l'esperienza” è ciò che molte persone stanno cercando.

I tre hanno creato un hotel nei bunker nucleari per 20 sterline a notte, gli ospiti possono soggiornare in uno dei 14 letti. Ma Charbonnier è rimasto scioccato quando la gente era disposta a pagare addirittura di più per ciò che poteva fare questo genere di esperienza.

In seguito decisero di chiudere il bunker, passando a una nuova idea ancora più particolare.



“Se riesco a rendere felici le persone in un bunker nucleare, allora è la dimostrazione che ciò che conta è l'esperienza nuova.”

Quindi nel 2016 è stato aperto l'hotel all'aperto, nelle Alpi svizzere.

Ci sono un totale di sette posti letto in diverse località della Svizzera che costano circa 251 sterline a notte. Nel primo giorno di vendita, due delle sale sono state completamente esaurite per tutto il 2020, con 9000 persone in lista d'attesa.

Passereste quindi mai una notte in una stanza d'albergo del genere? Fateci sapere la vostra tra i commenti come sempre.