Rimuovono 38 cm di anguilla dall'ano di un uomo: l'aveva inserita per curare la costipazione

Nel tentativo di “curare la sua costipazione” un uomo ha inserito una anguilla lunga 38 cm nel suo ano ancora viva. Tuttavia le cose non sono andate secondo i piani e l'anguilla è stata estratta dall'intestino poiché era riuscita a fare un buco nelle viscere, lasciando il paziente a un passo dalla morte.

L'uomo 50enne è arrivato all'ospedale Dongguan Huangjiang in Cina dopo aver sofferto di forti dolori allo stomaco.

A causa dei dolori lancinanti però il paziente di cui non ci è dato sapere il nome, non era in grado di comunicare in modo coerente, secondo il capo della chirurgia generale Li Jian.

Le dichiarazioni del dottore sono state:

“ È entrato in shock settico. Durante una TAC abbiamo sospettato un corpo estraneo nella sua cavità addominale, ma non potevamo dire di cosa si trattasse.

Quindi durante l'esecuzione di una colonscopia, abbiamo scoperto che si trattava di un'anguilla asiatica (monopterus albus) entrata nella sua cavità addominale.”

Il paziente in seguito è stato prontamente portato via per un intervento chirurgico di emergenza per rimuovere l'anguilla dallo stomaco.

Un'immagine scioccante presa dai medici mostra il pesce d'acqua dolce di quasi 40 centimetri ancora intatto ma morto, causando una grave contaminazione batterica nell'addome a causa di un accumulo di feci e pus.”

“Fu solo dopo l'intervento chirurgico, quando stavamo indagando sulla sua storia medica che il paziente ci disse di aver usato l'anguilla per curare la sua costipazione inserendolo nel suo retto.

I medici hanno affermato che la “cura della costipazione” in questo modo era un “rimedio popolare” avvertendo subito le persone a non seguire questo genere di rimedio decisamente pericoloso.

Ora il paziente è stato dimesso dall'ospedale e sta bene, ma siamo sicuri ci penserà due volte la prossima volta prima di reinserire un'anguilla viva nel suo ano.