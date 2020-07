Uno studio rivela la “miglior dimensione del pene” per provocare un orgasmo femminile

Le dimensioni non contano? Per anni questo “detto” è stato motivo di discussione per molti uomini e molte donne, ma gli esperti cambiano le carte in tavolo, le dimensioni contano!

Durante un recente studio, Big One Dating ha chiesto a 4.761 donne due domande salienti riguardanti l'ultima volta che hanno fatto sesso, ovvero: quanto era grande? Hai raggiunto l'orgasmo?

Da queste domande si è raggiunto il risultato finale su quanto deve essere grande il pene di un uomo per far raggiungere l'orgasmo a una donna e la risposta è: 20 centimetri!

Ebbene si, questa sarebbe la misura ideale con cui il 44% delle donne ha dichiarato di aver avuto un orgasmo.

Se stai pensando quindi che “più è grande, meglio è”, beh è vero ma solo fino a un certo punto. I ricercatori hanno anche scoperto che il 30% delle donne non si sono divertite altrettanto con peni che misuravano 27 centimetri.

Il 13% delle donne invece ha ammesso di essersi divertite con uomini con peni che misuravano 2,8 centimetri.

Infine il 26% degli uomini sono riusciti a soddisfare la loro partner con peni della misura di 7 centimetri.

“La dimensione del pene è importante, ma sapere come compiacere la propria metà è decisamente più importante”

Cosa ne pensate a riguardo? Siete d'accordo con queste statistiche? Ditecelo come sempre tra i commenti sotto l'articolo.