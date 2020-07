Marito realizza una sedia a rotelle da “fuori strada” per far visitare qualsiasi posto alla moglie

Cambry per la maggior parte della sua vita è stata costretta a vivere sulla sedia a rotelle. Il suo fidanzato Zack Nelson quindi, ha cercato di aiutarla per permetterle di andare in posti che non avrebbe immaginato prima.

L'uomo ha quindi unito due biciclette elettriche con una sedia al centro, costruendo una sedia a rotelle da “fuori strada”.

Con questo nuovo mezzo, la donna è finalmente riuscita a superare ostacoli che prima sembravano impossibili, oltre a poter finalmente percorrere diverse miglia senza che le sue spalle facessero male.

Dopo un anno Cambry e Zack si sono sposati e hanno cominciato a produrre in serie il veicolo chiamato “non è una sedia a rotelle”.

Durante tutto questo tempo la coppia ha perfezionato il design originale, rendendolo un fuoristrada affidabile e sicuro.

La coppia quindi ha unito le forze per cercare di costruire qualcosa che fosse veloce e leggero.

Non sappiamo quando la produzione di queste sedie a rotelle “fuori strada” sarà completata, ma di certo a giudicare dalle foto, ha un potenziale incredibile permettendo a chi non ha possibilità, anche di visitare percorsi tortuosi in montagna.

