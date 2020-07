Arrivano i poster “costruibili” della LEGO!

Se amate i mattoncini LEGO saprete anche quanto vasto e variegato sia questo mondo ma se volete abbellire la vostra casa con qualche poster particolare, potreste prendere in considerazione proprio i poster che LEGO Art ha sviluppato.

Quattro incredibili set, tra cui Marilyn Monroe di Andy Warhol, i ritratti dei Beatles, diverse versioni di Iron Man e un set di ritratti di Sith di Star Wars, stanno facendo letteralmente venire l'acquolina in bocca a tutti gli amanti dei mattoncini LEGO e della cultura POP.

Ognuno di questi set ha una sua colonna sonora unica che puoi ascoltare mentre stai mettendo insieme il tuo poster, decisamente un nuovo livello di immersione no?

Il capo del design Samuel Johnson ha dichiarato:

“Per decenni LEGO è stata esperta nel ricreare icone del mondo in cui viviamo, in tre dimensioni. Abbiamo visto modelli adulti (incluse celebrità) costruire i mattoncini LEGO per rilassarsi e fuggire dallo stress della vita quotidiana. LEGO Art abbraccia questa mentalità!”.

LEGO Art quindi si rivolte sia agli adulti che hanno familiarità con l'universo LEGO, ma anche a quelli che potrebbero non aver preso mai in considerazione uno dei numerosi set in vendita prima d'ora.

I lanci sul mercato di questi poster avverranno dal 1° agosto presso i rivenditori internazionali e costeranno circa 120 dollari l'uno in America, non sappiamo quanto possa costare in Italia ma siamo sicuri che molti non ci penseranno due volte all'acquisto.

