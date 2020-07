Kanye West e Paris Hilton affermano di candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti

Nelle ultime ore due annunci shock hanno sconvolto tutti: Kanye West e Paris Hilton si candidano alla presidenza degli Stati Uniti d'America!

All'inizio degli anni 2000, Kanye West è diventato uno dei più grandi nomi dell'industria musicale. Dopo essere stato cresciuto a Chicago, ha iniziato la sua carriera lavorando come produttore per la Roc-A-Fella Records, producendo singoli per artisti come Jay-Z e Alicia Keys.

Nel 2015, durante i Video Vanguard agli MTV Video Music Awards, ha concluso il suo discorso sconclusionato di 11 minuti con questa dichiarazione:

“Ho deciso che nel 2020 mi candiderò alla presidenza”.

Gli spettatori al momento delle dichiarazioni al Microsoft Theatre di Los Angeles, ridacchiarono, ma sembra che il rapper non stesse scherzando e questo fine settimana ha annunciato sui social che sta preparando una campagna presidenziale.

“Dobbiamo realizzare la promessa dell'America fidandoci di DIO, unificando la nostra visione e costruendo il nostro futuro. Sto concorrendo per la presidenza degli Stati Uniti”

Questo il post pubblicato da West lo scorso sabato, facendo letteralmente esplodere il web.

Con le elezioni presidenziali a soli quattro mesi di distanza, non è chiaro se West sia seriamente intenzionato a partecipare al voto del 2020, ma le sue dichiarazioni hanno scosso tutti e non solo. Già pare infatti che dopo aver letto le notizie riguardante la presidenza di West, anche Paris Hilton voglia candidarsi alla presidenza, incredibile no?

Cosa ne pensate? Ce li vedreste come presidenti degli Stati Uniti? Ditecelo tra i commenti sotto l'articolo, siamo proprio curiosi di sapere la vostra a riguardo.