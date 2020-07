Vorresti essere pagato per fare la cacca? Una società di bidet offre 10.000 dollari

Se hai sempre sognato guadagnarti da vivere dignitosamente semplicemente stando seduto sulla tua tazza del cesso, tieni le orecchie ben aperte, perché questa opportunità di lavoro dell'azienda di bidet Tushy, potrebbe fare al caso tuo.

Fare la cacca quindi potrebbe essere tanto remunerativo, dato che l'azienda è disposta a pagare 10.000 dollari semplicemente per stare seduto sul water.

L'idea è quella di trovare un consulente per i servizi igienici per l'estate e l'azienda richiederà al candidato di successo di testare un carico di prodotti, intervistare la gente sulle loro esperienze “sedute sul trono” e condividerle sui social. L'unico problema forse potrebbe essere fare domande a riguardo a perfetti sconosciuti ma se ti ritieni perfetto per questo ruolo, allora è l'occasione giusta.

Chi verrà selezionato dovrà testare questi WC per tre mesi e potrà poi portarsi a casa 10.000 dollari.

L'età minima per fare richiesta è di 21 anni e il consiglio a chi verrà selezionato è certamente quello non scoraggiarsi troppo nonostante sia troppo disgustoso parlare delle feci di altra gente, si potrebbe scoprire un mondo grazie all'esperienza degli altri.

E voi che ne pensate? Fareste mai un lavoro del genere? Ditecelo come sempre tra i commenti sotto l'articolo. Siamo proprio curiosi a riguardo!