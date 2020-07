Donna si inetta più volte acido ialuronico in faccia e ammette di ricevere più attenzioni

Anastasiia Pokreshchuck, di Kiev in Ucraina, ogni anno ha iniezioni multiple di acido ialuronico in faccia e ha ammesso, nonostante non piaccia a tutti, di amarlo e di essere più apprezzata da quando lo fa.

La donna ha infatti raccontato di ricevere molte più attenzione dai ragazzi da quando ha iniziato a iniettarsi l'acido ialuronico in faccia, aumentando anche la fiducia in se stessa.

“Ho più attenzioni con il mio riempitivo, anche romantico, ma non ha a che fare con le mie guance, semplicemente è perché sono diventata più sicura di me stessa”.

La 31enne ha raccontato che prima di modificare il suo viso, non si piaceva e riteneva di somigliare più a un “topo” ma ora del suo aspetto è decisamente molto contenta e non solo lei a quanto pare.

“Mi vergognavo di tutto; la mia voce, il mio aspetto ed ero stanca. Penso di essere stata molto brutta prima mentre mia madre pensava esattamente il contrario ma ora mi guardo allo specchio e mi sento più esotica. Inoltre i miei amici dicono che il mio nuovo aspetto è migliore e che prima sembravo un topo grigio”.

Tuttavia, il chirurgo estetico Dr. Alex Karidis ha avvertito Anastasiia dei pericoli legati alle iniezioni e ciò potrebbe comportare complicazioni serie. La donna ha prontamente risposto ai consigli del medico sui social così:

“Tutto ciò è pericoloso, ma mi sto facendo aiutare sia dai dottori sia da ciò che sto imparando online. Ero preoccupata prima ma ora quello che sto facendo lo adoro”.