Arriva il climatizzatore che si adatta ai colletti della nostra camicia

Sony ha rilasciato un climatizzatore personale che può essere utilizzato all'interno del colletto della camicia di una persona e promette estati più rinfrescanti per chi è costretto a indossare questo tipo di indumenti.

Reon Pocket è un dispositivo delle dimensioni di un portafoglio che crea aria fresca intorno al busto, anche quando chi lo indossa è fuori casa.

Pesa solo 85 grammi e ha un'applicazione che può essere scaricata su uno smartphone, da cui è possibile controllare la temperatura.

Il gigante della tecnologia ha anche iniziato a vendere magliette apposite che hanno piccole tasche cucite nel colletto in modo da poter infilare il dispositivo senza problemi.

Sony afferma che la nuova tecnologia può aiutare a ridurre la temperatura della superficie corporea della persona che la indossa fino a 13 °C ma per raggiungere tali obiettivi il climatizzatore deve essere lasciato in funzione per almeno cinque minuti.

L'oggetto però non è solo utile per l'estate, può infatti anche aiutare a mantenere il caldo a chi lo indossa in inverno, poiché può aumentare la temperatura corporea di 8 °C.

Il dispositivo ha una batteria all'interno ricaricabile e può arrivare a funzionare ininterrottamente fino a circa un'ora e mezza, ma ci vogliono poi due ore per ricaricarsi completamente.

Al momento però, è disponibile solo in Giappone attraverso i rivenditori online e Sony non ha ancora annunciato l'intenzione di metterlo in vendita in altri paesi.

Sony aveva annunciato questo climatizzatore portatile nel 2019, con l'intenzione di pubblicarlo quest'anno in coincidenza con i Giochi olimpici. Le Olimpiadi dovevano svolgersi a Tokyo, dove il clima è notoriamente caldo e umido durante i mesi estivi. Sebbene però le Olimpiadi siano state rimandate al 2021 a causa della pandemia mondiale, Sony sta ancora pianificando di proseguire con la prevista uscita del Reon Pocket in questo periodo, con già diversi primi acquirenti che stanno recensendo il prodotto.

Mentre alcuni sembrano entusiasti, altri hanno dichiarato di essere molto delusi dal dispositivo, con critiche principalmente sul rumore troppo forte che produce e che l'unità di condizionamento dell'aria non è efficace nel rinfrescarli quanto sperato e che non aiuta se chi lo indossa ha già iniziato a sudare.

Insomma, forse ha ancora bisogno di qualche sistemata, ma se con le dovute correzioni fa il suo dovere, potrebbe essere tra gli oggetti perfetti per l'estate! Staremo a vedere in attesa dell'uscita ufficiale del Reon Pocket.