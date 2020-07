Pub installa una recinzione elettrica per far mantenere le distanze dal bancone

Un Pub in Cornovaglia dopo aver riaperto i battenti a causa di una lunga pausa dovuta al lockdown, ha deciso di far rispettare le distanze sociali in un modo un po' più estremo.

Il locale ha infatti installato una recinzione elettrica per tenere la gente lontana dal bar e si, se ve lo state chiedendo, funziona!

Il personale dello Star Inn di St Just aveva avuto abbastanza problemi con bevitori che infrangevano sistematicamente le regole e quindi ha deciso di far rispettare il distanziamento sociale in modo severo ma giusto.

Insieme a un avviso che chiede cortesemente ai clienti di tenersi a distanza gli uni dagli altri e il personale del bar, è stata installata la recinzione elettrica completamente carica che corre lungo il bancone.

“La recinzione è li per proteggere le persone. Prima della barriera, la gente non seguiva il distanziamento sociale e faceva ciò che gli pareva” Racconta il titolare del Bar, Johnny: “ora le persone prestano molta più attenzione ed è a beneficio di tutti”.

Ora il locale non solo riesce a gestire le distanze ma in pochissimo tempo il bar è tornato a essere popolato e le entrate sono migliorate notevolmente.

Certo, forse una soluzione un po' particolare ma evidentemente efficace! Voi andreste mai a bere in un pub del genere? Scrivetecelo come sempre tra i commenti sotto l'articolo.