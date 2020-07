Sylvester Stallone suggerisce che potrebbe esserci un altro sequel di Rambo

Sylvester Stallone ha lasciato intendere che un altro episodio della serie Rambo potrebbe essere alle porte.

La star Hollywoodiana durante la promozione di una versione estesa del quinto film della saga Rambo: Last Blood, ha voluto prendere un po' in giro i fan con la possibilità che possano arrivare altri capitoli.

Il 74enne, condividendo un poster del film ha scritto:

“Potrebbe esserci un ritorno”

Mentre Sylvester Stallone fa credere a un ritorno del brizzolato e ormai non più giovanissimo John Rambo, la sinossi dell'ultimo film sembra affermare il contrario.

“Quasi quattro decenni dopo, Sylvester Stallone è tornato come uno dei più grandi eroi d'azione di tutti i tempi, John Rambo. Ora Rambo deve affrontare il suo passato e scoprire le sue spietate abilità di combattimento per vendicarsi in una missione finale. Un mortale viaggio di vendetta, RAMBO: LAST BLOOD segna l'ultimo capitolo della serie leggendaria.”

Quindi ciò lascerebbe pensare che non ci siano possibilità di un ritorno di John Rambo, ma visto come Stallone ci ha abituati al ritorno di personaggi resuscitati, non sorprenderebbe nessuno se Rambo tornasse per un altro film.

E voi, vorreste un ulteriore film su una saga forse andata un po' troppo in là con gli anni? Ma soprattutto come vi immaginereste una possibile trama con un Rambo ormai 74enne? Scrivetecelo tra i commenti sotto l'articolo, siamo curiosi di vedere cosa potrebbe partorire la vostra mente.