Influencer sposa il suo figliastro dopo essersi separato da suo padre

Marina Balmasheva, 35 anni di Krasnodar Krai in Russia ha vissuto con il suo ex marito Alexey, 45 anni e suo figlio per più di 10 anni.

Dopo aver divorziato, Marina ha ritrovato l'amore, questa volta con il figliastro ora ventenne Vladimir 'Voya' Shavyrin.

La coppia ha annunciato di avere intenzione di sposarsi all'inizio di quest'anno e si sono infine sposati la scorsa settimana lasciando basiti i famigliari e amici.

Marina è anche una nota influencer e ha condiviso le foto del suo matrimonio per i suoi 433k follower su Instagram, con un video dove firma i documenti legali e condivide un bacio con suo marito, ex figliastro.

La sposa felice sotto al video ha scritto:

“Siamo andati a ufficializzare il nostro matrimonio, non avevo nemmeno una spazzola per capelli con me. Gli anelli erano in macchina. C'era buon umore e un po' di imbarazzo”.

Marina ha poi raccontato che dopo aver firmato, la coppia si è vestita in tipico abito da sposa godendosi il ricevimento al ristorante con diversi ospiti.

Secondo quanto dichiarato dalla coppia, il matrimonio non ha influito sulla loro relazione, sebbene entrambi abbiano ammesso di non parlare più con l'ex marito e padre dello sposo.

“Penso che non gli piaccia quello che abbiamo fatto”, ha risposto Marina ai commenti sotto il suo post: “Stiamo aspettando un bambino e ora vogliamo trasferirci in una città più grande”.

Marina e l'ex marito Alexey sono stati insieme per oltre 10 anni prima che la relazione finisse con il divorzio ma prima di sciogliersi, la coppia ha adottato quattro figli, tra cui il più giovane con la sindrome di Down. Tutti gli altri bambini vivono ancora con Alexey dopo che esso ha vinto la custodia.

L'annuncio del futuro bambino arriva tramite un post con una foto di un test di gravidanza mentre stringe a sé Vladimir e un'ulteriore foto dove mostra l'immagine di 13 anni fa di lei e il suo nuovo marito Vladimir quando aveva solo sette anni.

La foto che ha fatto scalpore dopo la pubblicazione, risale esattamente al giorno in cui Marina sposò l'ex marito Alexey... simpatica eh?

