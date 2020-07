Donna lascia il suo lavoro per guadagnare fingendosi un cane

A molte persone là fuori piacciono i cani, con la loro natura fedele, la propensione al gioco e l'essere assolutamente adorabili, ma Jenna Philips, di Austin, in texas, sente di aver un legame molto più forte con i nostri amici pelosi.

Da quando era piccola, Jenna si è sempre sentita “come un cane”, al punto che faceva finta di essere un cucciolo.

Una volta cresciuta, Jenna ha partecipato a una convention di Chicago, dove ha incontrato un paio di uomini che si trovavano nella “scena degli animali da compagnia” e l'incontro l'ha ispirata a saperne di più.

Durante i due anni in cui ha lavorato come ottico clinico, Jenna ha creato un account OnlyFans per condividere la sua passione con gli altri, anche se per i primi 18 mesi è stata più sede di contenuti “generici”.

“Mi sento come un cane. Voglio solo rotolarmi, correre e giocare. Tutto qui! Mi sono sempre comportata come un cucciolo, ma all'inizio non era in modo sessuale. Adoro davvero gli elogi della gente del tipo: “Oh brava ragazza!”. Mi fa sciogliere il cuore ogni volta.”

Ora per i contenuti senza censure di Jenna, gli abbonati a OnlyFans pagano 20 dollari al mese dove mostrano la ragazza completamente nuda inseguire la palla, camminare come un cane e mentre si fa il bagno.

Jenna ha aumentato le sue entrate realizzando video personalizzati basati sulle richieste dei suoi clienti, spiegando: “Più vuoi, più ti costerà”.

Stando a quanto dichiarato dalla donna, il video più pagato alla alla 21enne è di 1.200 dollari!

Ora la ragazza ha abbandonato il suo vecchio lavoro per dedicarsi interamente al suo profilo OnlyFans più remunerativo, arrivando a guadagnare addirittura entrate a sei cifre.