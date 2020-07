TIKTOK: Adolescenti si travestono da donne anziane per comprare alcolici

Niente più documento falso per comprare alcolici se sei minorenne come ci hanno insegnato i film americani, ora la nuova generazione si è fatta furba ed è arrivata addirittura a travestirsi da anziani per arrivare al proprio obiettivo.

Alcuni utenti su TikTok hanno infatti trovato un modo creativo per acquistare alcolici nonostante siano minorenni sfruttando la pandemia.

Ora è obbligatorio indossare le mascherine per coprire il viso mentre si entra nei negozi in molte parti del mondo e alcuni adolescenti hanno iniziato a capitalizzare su di esso.

Travestiti quindi da nonni anziani, nascondendo il proprio viso non proprio così “invecchiato”, sono riusciti ad acquistare alcolici senza problemi e ovviamente il tutto è stato filmato e pubblicato su TikTok.

Uno dei video in questione ha più di 2 milioni di visualizzazioni al momento e mostra una ragazza che indossa un costume di Halloween per anziani, una parrucca grigia, occhiali e guanti.

Il video mostra la ragazza uscire tranquillamente con borse piene di alcol mentre le amiche ballano in festa mentre si toglie la mascherina.

Un altro video attualmente reso privato, mostra un'altra ragazza indossare un velo, con un po' di trucco dal renderla simile a una anziana nonnina, occhiali da sole e la mascherina, esce dal negozio indossando una bottiglia di vino rosso.

Nella clip la didascalia: “Per scopi legali, questa è la mia nonna reale”.

Insomma, certamente è da premiare la creatività di questa nuova generazione di teenagers, sicuramente furba da approfittare del momento di epidemia per scamparla, ma grazie ai video virali in rete, i negozianti prenderanno certamente precauzioni in merito.