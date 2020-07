Video virale mostra l'insolazione peggiore che tu possa aver probabilmente mai visto

Nelle ultime ore un video è diventato virale sui social dopo che un drone ha catturato un gruppo di Aquile marine nuotare attorno a un nuotatore incredibilmente ustionato dal sole in Florida.

Mentre alcuni commentavano di come l'uomo fosse così vicino a queste aquile di mare, altri hanno notato quanto il nuotatore si fosse preso un'insolazione decisamente incredibile affibbiandoli il soprannome di: “Hellboy” e “Satana”.

Molti i commenti ironici a riguardo e alcuni hanno fatto notare la fortuna dell'uomo che in quel momento era in acqua ma che forse per qualche giorno potrebbe sentire i dolori peggiori che abbia mai immaginato.

L'uomo che ha girato la scena con il suo drone, Michael J McCarthy ha dichiarato in merito al video:

Ogni tanto le Aquile di mare nuotano molto vicine alle persone e li superano senza mai essere notati. Vivo costantemente in mare e vedo regolarmente la vita marina come lamantini, delfini e squali nuotare oltre le persone inosservate. La maggior parte delle persone in spiaggia non indossa occhiali polarizzati, quindi quasi mai si accorgono di cosa li circonda nell'acqua.”

Chissà come avrà passato i giorni seguenti il bagnante misterioso, anche se possiamo immaginarcelo sicuramente.