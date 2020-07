Uno squalo nel Tamigi dopo misteriosi avvistamenti

Londra, negli ultimi giorni, due avvistamenti particolari potrebbero confermare la presenza di uno squalo in agguato nel fiume Tamigi.

Negli scorsi giorni infatti sono stati segnalati due avvistamenti separati e alcune immagini hanno catturato quello che a tutti gli effetti sembrerebbe essere una pinna di uno squalo che nuota attraverso la capitale del Regno unito.

John Hucknail, 23 anni, era fuori a fare jogging quando vide la “pinna” che spuntava dalle acque vicino al ponte di Hammersmith.

L'uomo ha dichiarato al “The Sun”:

“Io e la mia compagna stavamo percorrendo Hammersmith lungo il fiumo. Mentre correvamo abbiamo visto questa cosa sporgere fuori dall'acqua così abbiamo scattato la foto”.

Il giorno successivo, alcune persone hanno notato la stessa “pinna” lungo il fiume, sebbene alcuni pensassero potessero essere pezzi di detriti che galleggiavano lungo il fiume.

L'autorità del porto di Londra ha rifiutato di escludere il fatto che potrebbe essere una creatura marina, ma non c'è alcun pericolo immediato di attacco di squalo nel fiume per quanto li riguarda.

“L'oggetto oscuro potrebbe essere un pezzo di legno, non possiamo dare una visione definitiva in entrambi i casi da quella foto, tuttavia uno squalo e molto improbabile, ma se fosse una pinna dorsale di un animale, è più possibile che sia quella di un piccolo cetaceo come ad esempio una focena del porto. Questo tipo di pesci non sono così rari nel Tamigi.”

Staremo a vedere se nei prossimi giorni verrà confermata o meno la presenza di uno squalo nel fiume Londinese.