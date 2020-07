Uomo incolpa il gatto per aver messo incinta la donna

Mentre solitamente gli animali domestici sono noti per fornire felicità e gioia nelle proprie vite, per altri potrebbe non essere così.

Un uomo ha pubblicato la sua storia su Reddit, spiegando come dopo il loro primo figlio, lui e sua moglie hanno deciso di trattenersi per averne un altro fino a quando la pandemia non sarà finita e dare alla sua partner abbastanza tempo per riprendersi dalla gravidanza.

Tuttavia, sembra che il loro gatto avesse altri piani.

L'uomo ha rivelato che lui e sua moglie hanno deciso di tornare a usare il preservativo perché la pillola ha finito per farle venire la nausea ed ecco dove la loro palla di pelo è entrata in scena.

“Il mio primo errore è stato quello di conservare i preservativi nello stesso cassetto dei suoi croccantini dove solitamente adora entrare e sgraffignare” ha raccontato sul post di Reddit.

“Nemmeno un'ora dopo mi sono imbattuto in una scena orribile di cannucce di plastica masticate, lanugine di cotone tagliuzzate e involucri di preservativo sparsi per la stanza. All'epoca non ci ho pensato e ho semplicemente ripulito quello che aveva combinato il nostro gatto e messo i preservativi nella loro scatola senza preoccuparmi.”

Quella notte, l'uomo utilizzò quei preservativi che il gatto aveva sparso per la casa, senza pensare a ciò che era capitato qualche ora prima.

A questo punto della storia avrete certamente capito cosa sia successo, il preservativo utilizzato dall'uomo era stato bucato dal gatto di casa.

La scoperta è stata fatta qualche settimana fa dopo che le prime nausee della moglie si sono presentate e così, preso dal panico l'uomo decise di ricontrollare la scatola mezza vuota e aprendo tutti i preservativi rimasti, ha scoperto che erano tutti con segni di artigli e denti.

Insomma, presto la famiglia si allargherà e il gatto colpevole di questa situazione, sarà sicuramente contento per i suoi due padroni no? La storia incredibile ha ovviamente fatto il giro del web e chissà, magari aiuterà per il futuro a fare attenzione a chi mette i croccantini del gatto nello stesso cassetto dei preservativi.