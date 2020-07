Uomo nuota verso il furgone affondato per recuperare le sigarette

Un uomo ha rischiato la vita per nuotare fuori dal suo furgone affondato per salvare le sue sigarette.

Le fotografie hanno colto il bizzarro e abbastanza pericoloso momento in cui un uomo mezzo nudo si è tuffato in mare a largo della spiaggia di Redcar lo scorso 19 luglio per recuperare le sue sigarette intrappolate nel suo furgone bianco che stava affondando.

Inizialmente si pensava che il veicolo potesse essere salvato dalle grinfie delle profondità, con un trattore che avrebbe tentato di riportarlo a terra, ma i tentativi di salvataggio furono infine interrotti quando l'acqua salì troppo in alto.

Secondo alcuni testimoni, l'uomo ha nuotato verso il furgone per ottenere una foto sul tetto ma alla fine è tornato con quattro pacchetti di sigarette.

Keighly Finnegan che era sulla spiaggia e ha osservato tutto, ha raccontato ai giornali:

“Il furgone era sulla spiaggia e aveva il rimorchio e il motoscafo sul retro. Dopo una grande inversione a U il mezzo ha perso il controllo ed è finito in mare”

Il furgone è stato poi recuperato in seguito, ma le scene incredibili di salvataggio del pacchetto di sigarette, hanno dato a questa storia una vena ancora più ironica di quanto già non lo fosse da sola.