Uomo crede di passare inosservato dopo aver rubato un dildo di 90 centimetri

Un uomo è stato ripreso dalle telecamere mentre entrava in un sex shop a Las Vegas con in spalla un dildo alto 90 centimetri rubato di soppiatto.

La sfacciata rapina dell'uomo mascherato che è avvenuta lo scorso 14 luglio è stata catturata dalle telecamere presso la Deja Vu Love Botique di Las Vegas.

Nella clip, si può vedere l'uomo entrare in negozio, in pieno giorno, prima di avvicinarsi al dildo per poi raccoglierlo come se niente fosse e uscire tranquillamente dal locale.

Il dildo gigante si chiama “moby” e vale quasi 2.000 dollari.

Il proprietario del negozio ha raccontato che l'uomo era a viso coperto quando è accaduto il fatto e dopo essere uscito dal negozio è salito in macchina partendo con l'oggetto del peso di 18 kg.

Il negoziante ha poi condiviso il filmato in rete nella speranza che qualcuno riesca a catturare il ladro offrendo addirittura un premio di 2.000 dollari per chi riuscisse a portare informazioni nel recupero di Moby.