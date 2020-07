Genitori vincono la battaglia legale per chiamare proprio figlio Lucifero

Una coppia del Derbyshire è riuscita con successo a dare come nome al proprio figlio “Lucifero”, nonostante l'opposizione degli impiegati del consiglio e ovviamente il fatto che sia il nome del diavolo.

Secondo quanto riferito, il cancelliere del Derbushire Council ha dichiarato ai genitori Dan e Mandy Sheldon che il loro giovane figlio “non avrebbe avuto successo nella vita” con un nome come Lucifero, quindi hanno presentato un reclamo ufficiale riuscendo infine a registrarlo.

I genitori di Lucifero sostengono di non essere affatto religiosi e che il nome è un riferimento al significato greco del nome “portatore di luce” o “mattina”.

Tuttavia, ci sono alcune connotazioni piuttosto chiare associate a quel particolare nome.

Il 37enne Dan e sua moglie, 32enne, sono andati all'ufficio del registro di Chesterfield vicino alla loro casa per registrarsi non appena è stato possibile farlo dopo il blocco causato dall'epidemia.

Tuttavia, sono stati costretti a lasciare la stanza mentre l'impiegato controllava se c'erano motivi per cui non potessero dare a loro figlio il nome che desideravano.

“Eravamo davvero entusiasti di andare a registrarlo con quel nome, ma la donna ci guardò con totale disgusto dicendoci che non sarebbe mai stato in grado di trovare un lavoro e degli insegnanti che lo avrebbero voluto come alunno con un nome così. Ci ha persino detto che era illegale nominare un bambino in questo modo.”

Nonostante gli sforzi degli impiegati del consiglio, non è stata però trovata alcuna ragione legale per non far nominare il bambino come “Lucifero” e i genitori hanno vinto la causa.

