Un uomo nudo gira per le strade utilizzando una mascherina come perizoma

Un uomo nudo è stato visto passeggiare per Oxford Street nel centro di Londra, indossando solo una mascherina come una specie di perizoma improvvisato.

I passanti non riuscivano a credere ai loro occhi, reagendo tra divertimento e shock alla vista dell'uomo che passeggiava con sicurezza con la mascherina blu che copriva appena i suoi genitali.

Non è chiaro esattamente cosa abbia spinto quest'uomo a fare ciò.

Mentre l'uomo sfilava in fondo alla strada, molti di quelli che lo circondavano guardandolo in modo confuso, hanno tirato fuori il telefono per scattare una foto. Tuttavia non sembrava essere infastidito da ciò.

Non è chiaro il motivo per cui quest'uomo stesse prendendo ulteriori precauzioni indossando una mascherina sulle sue parti basse. Tuttavia a giudicare dal fatto che non indossava nulla sul viso, non crediamo fosse molto preoccupato.

La nudità pubblica in Inghilterra e Galles non è un reato, ma in determinate circostanze può portare a denunce se per caso l'individuo si è tolto i vestiti con l'intenzione di scioccare o causare turbamento.

Non sappiamo quindi se l'uomo misterioso ha avuto conseguenze dal suo gesto, di certo però diventando virale in rete ha fatto parlare molto di sé.