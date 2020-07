Mickey Rourke ha sfidato Elon Musk in una lotta a mani nude

Mickey Rourke ha sfidato pubblicamente Elon Musk a un incontro di boxe a mani nude.

La star del cinema ha dichiarato che ha bisogno di usare solo la mano sinistra per battere il 49enne miliardario.

La causa di divorzio che vede protagonisti Johnny Depp e Amber Heard negli ultimi giorni ha raggiunto dei toni decisamente accesi dopo che alcuni testimoni avrebbero confermato la relazione extra-coniugale tra l'attrice ed Elon Musk che si è difeso a sua volta contro l'attore.

Dopo diversi insulti accesi tra i due, Elon Musk ha ufficialmente chiesto a Johnny Depp di affrontarsi in una gabbia.

Ora però ha deciso di entrare in scena in questa assurda faida Mickey Rourke con un tweet a riguardo:

“Ho un'idea migliore Elon Musk, sfida qualcuno che è delle tue stesse dimensioni, mi piacerebbe insegnarti qualcosa signor Elon Musk. A mani nude, gomiti e ginocchia e userò solo la mano sinistra. Possiamo entrambi mettere giù una scommessa da 200mila dollari, il vincitore prende tutto, niente regole.”

E intanto Depp non resta in un angolo in silenzio, ma risponde a Musk minacciandolo di “tagliargli” il pene.

Musk sembrerebbe non essere infastidito dalle minacce di Depp e sembrerebbe che i lottatori e allenatori di MMA Connor McGregor e John Kavanagh si siano offerti di addestrare Musk per un potenziale scontro in gabbia con Depp e a questa punto, con Mickey Rourke.

Come andrà a finire questa storia? Lo scopriremo sicuramente presto e vi terremo aggiornati a riguardo.