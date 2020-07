Un uomo è convinto di aver vissuto una vita passata nel 1905 dopo aver visto una foto

Michael Koropisz, di Stockport, Regno Unito, ha sempre avuto un'ossessione per il diciannovesimo secolo ed è stato “sbalordito” quando si è imbattuto in una foto di 115 anni fa, raffigurante un giovane vestito elegante che gli assomigliava in modo sorprendente.

Certo, magari è una coincidenza incredibile, ma se così non fosse?

“Mi è stata inviata la foto su Instagram poiché qualcuno pensava fossi io. L'avevamo vista su un sito Web, sono rimasto sbalordito quando mi sono reso conto di non essere io, abbiamo lo stesso taglio di capelli, forma del viso, naso e vestito. Ho cercato l'immagine per capire se per caso fosse un falso, ma effettivamente è una foto di 115 anni fa.

Così racconta l'uomo dopo aver scoperto che qualcuno nel 1905 somigliava incredibilmente a lui e continua:

“All'inizio mi ha davvero spaventato poiché non avevo mai visto nessuno apparire così simile a me, mi sento come se stessi guardando un'immagine recente di me stesso quando guardo la foto, ma ovviamente così non è. Non so nulla dell'uomo nella foto scattata nel 1905 ma, a quanto pare, era del Regno Unito o degli Stati Uniti.”

L'uomo ha anche voluto scattare una foto cercando di riprodurre fedelmente quella del “Michael del passato” e la somiglianza è sbalorditiva.

“Sono sempre stato ossessionato dal diciannovesimo secolo e ci ho dedicato il mio intero guardaroba, il mio stile di vita e ora forse per via della mia vita passata, capisco molte cose.

In molti addirittura ipotizzano che Michael Koropisz possa essere un viaggiatore del tempo, ma lui non sa spiegare questa cosa, è solo convinto di aver avuto una vita passata.

Cosa ne pensate? Ditecelo come sempre attraverso i commenti sotto l'articolo.