“Voglio un girasole alto come la casa”: papà accontenta il figlio con una pianta alta sei metri

Stellan Smith, di quattro anni ha chiesto a suo padre un girasole “grande quanto la casa” ed è rimasto scioccato e stupito quando il padre dal pollice verde ha trasformato quel sogno in realtà.

Con i suoi sei metri di altezza, potrebbe essere al momento la pianta di girasole più alta della Gran Bretagna.

Il seme acquistato dal padre Douglas e piantato a marzo da quando è cominciata l'epidemia di coronavirus, ad oggi sta stupendo tutti, dato che con tutta probabilità ha coltivato tra i girasole più alti in assoluto.

L'uomo ha dichiarato:

“Sono contento che sia stato raggiunto questo traguardo. Penso che probabilmente siano rimasti un altro paio di centimetri per crescere, ma è praticamente finito.”

Le foto pubblicate in rete mostrano la già enorme pianta con il giovane Stellan in piedi accanto all'opera di suo padre restando sbalorditi della vastità della cosa.

Sono anche stati costretti a dover costruire un ponteggio completo attorno per mantenerlo in piedi. Chissà cosa penseranno i vicini della famiglia?

Douglas ha raccontato che “Gran parte di ciò ha a che fare con la genetica”

“Non sono sicuro di quale varietà di girasole sia, ma è un po' come un cavallo di razza, è nato sotto una buona luce. Esco per nutrirlo e annaffialo un paio di volte al giorno. Salgo in cima quasi tutte le mattine alle 7:30”

Sebbene però sia così alto, non è ancora abbastanza per superare il record detenuto da Richard Hope che è riuscito a far crescere un girasole alto 7,2 metri. Ancora un piccolo sforzo per Douglas e Stellan, chissà se riusciranno a superare il record attuale quindi, a questo punto tifiamo tutti per loro.