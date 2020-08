Sam Neill tornerà in Jurassic World 3!!!

Jurassic World 3 ha ricominciato le riprese in seguito alla pandemia di coronavirus ed è stato ufficialmente confermato il ritorno di Sam Neill.

L'attore 72enne sui social ha postato una sua foto in Jurassic Park del 1993, accanto alla didascalia: “Torno in Jurassic World, con il mio cappello”.

In seguito a questo post, Neil ha postato inoltre una foto del cappello che indossava nel film originale, facendo letteralmente impazzire i fan della saga cinematografica.

Insieme a Laura Dem e Jeff Goldblu, il trio tornerà insieme e si unirà alle star di Jurassic World Chris Pratt e Bryce Dallas Howard per un altro viaggio nell'isola popolata da dinosauri realizzati in laboratorio.

Chris Pratt che nel film interpretra Owen Grady, ha dichiarato all'inizio dell'anno:

“Amici, non posso dire niente, ma posso garantire che vi lascerà a bocca aperta. Sarà migliore dei precedenti capitoli e questa volta non si è badato a spese, riportando tutti indietro”.

Ammettiamo che questa scelta di tornare alle origini non ci dispiace ma al tempo stesso ci spaventa un po', cosa ne pensate? Siete curiosi di sapere come verrà questo terzo capitolo di Jurassic World? Scrivetecelo come sempre tra i commenti sotto l'articolo.