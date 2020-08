Tom Hanks interpreterà Geppetto nel remake live-action di Pinocchio

La Disney ha recentemente intrapreso una serie di remake live-action dei suoi più classifici film d'animazione e dopo aver realizzato con successo le sue versioni potenziate de “Il Re Leone”, “La bella e la bestia” e “Aladdin”, vuole riprovarci con Mulan che uscirà su Disney + a settembre e Pinocchio.

Sembra inoltre che l'attore che interpreterà Geppetto, l'uomo che scolpisce il ragazzo-burattino di legno e lo alleva come un figlio, sarà niente di meno che Tom Hanks.

L'attore sarebbe in trattativa con lo studio per assumere il ruolo e mentre i colloqui sono nelle primissime fasi finali, il 64enne avrebbe contrattato il regista Robert Zemeckis per confermare il suo interesse.

Hanks e Zemeckis hanno già lavorato insieme in passato in Forrest Gump, film che ha valso a ciascuno di loro un Oscar rispettivamente come miglior attore e miglior regista, oltre ad aver lavorato anche in Castaway e Polar Express.

Insomma, le carte in tavola sono davvero tante e le aspettative su un capitolo in live-action ben realizzato su Pinocchio sono tantissime. Se la cosa verrà confermata, potremmo effettivamente godere di un ottimo film, ma al parola la lasciamo a voi, cosa ne pensate? Aspettate questa ennesima versione in live-action di un film d'animazione Disney o non vi interessa a prescindere che ci siano due capisaldi del cinema come Tom Hanks e Robert Zemeckis? Come sempre diteci la vostra a riguardo tra i commenti sotto l'articolo.