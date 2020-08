Pulsante posizionato in un punto “inappropriato”? Hasbro rimuove dagli scaffali il giocattolo

L'azienda di giocattoli Hasbro ha dovuto rimuovere un giocattolo dagli scaffali in seguito alle lamentele sul posizionamento non proprio appropriato di un pulsante tra le gambe che se premuto, le provoca risate.

In una clip condivisa in rete, una mamma spiega che sua figlia ha ricevuto la bambola “Trolls World Tour in” per il suo compleanno e che sulla scatola si parlava solo di un pulsante da spingere sulla pancia di Poppy (il nome della bambola) per farla canta, non citando il secondo pulsante sotto le gambe.

“Emette tipo un suono ansimante. Alcuni di voi potrebbero pensare non sia un grosso problema, ma per chi ha figli lo è decisamente. Emette un suono ansimante quando le tocchi le parti intime, somiglia proprio come un suono sessuale ed è inquietante.”

Jessica McManis, un'altra mamma degli Stati Uniti che ha acquistato la bambola, ha lanciato una petizione chiedendo che la bambola venisse bandita, scrivendo:

“Questa bambola di Trolls World Tour chiamata Poppy, ha un pulsante sotto la gonna. Quando premi il pulsante la bambola ansima e ridacchia. Questo non va bene per un giocattolo per bambini!”

La petizione, ha ricevuto più di 250.000 firme in due giorni e Julie Duffy, portavoce di Hasbro, ha dichiarato:

“Questa funzione è stata progettata per reagire quando la bambola è seduta, ma riconosciamo che il posizionamento del sensore può essere percepito come inappropriato. Non è stata una scelta intenzionale e siamo lieti di fornire ai consumatori una bambola Poppy sostitutiva del valore simile tramite il team di assistenza clienti. Siamo in procinto di rimuovere intanto l'articolo per l'acquisto”.

Insomma, se volete produrre dei giocattoli in futuro, ricordatevi che posizionare un pulsante che provoca gemiti e risate in quel punto specifico, potrebbe non far molto piacere a chi lo acquista, ovviamente a patto che non sia un sex toys!