L'ultimo BlockBuster è ora su Airbnb ed è possibile affittarlo per pigiama party

Come ben saprete i Blockbuster sono ormai col tempo stati chiusi nel mondo, ma l'ultimo ancora aperto, ha saputo reinventarsi e ora è su Airbnb.

Se vi trovate in Oregon per casualità, più precisamente nella contea di Deschutes, troverete l'ultimo Blockbuster dove la manager del negozio, offre tre prenotazioni di una notte a settembre come modo per ringraziare la sua comunità, permettendo di utilizzare il negozio per i pigiama party.

“In segno di apprezzamento per tutto ciò che la comunità locale ha fatto di recente per sostenere l'ultimo negozio del suo genere, questo pigiama party di fine estate offrirà agli amanti del cinema nella contea la possibilità di un soggiorno a tema anni '90 per rivivere le tradizioni del venerdì sera passata proprio come lo ricordavamo”

I residenti potranno soggiornare a partire dal 17 agosto per soli 4 dollari il 18, 19 e 20 settembre e potranno rivivere quelle sensazioni ormai perse nel tempo. Gli ospiti avranno il negozio per sé e verrà pulito secondo le regole di sicurezza del Covid-19.

