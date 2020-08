Aquila attacca drone del governo facendolo precipitare

Un'aquila si è lanciata all'attacco di un drone appartenente a un pilota del Dipartimento dell'Ambiente, dei Grandi Laghi e dell'Energia (EGLE) del Michigan lo scorso mese, facendo precipitare il drone nelle profondità del lago Michigan.

Il drone stava aiutando a mappare l'erosione lungo la costa del lago quando l'aquila che non era stata provocata, ha deciso che il cielo non era abbastanza grande per tutti e due e si è precipitata verso il quadricottero Phantom 4 Advanced strappandole un'elica.

L'analista della qualità dell'ambiente EGLE e il pilota di droni Hunter King ha catturato circa sette minuti di filmati prima che la ricezione satellitare iniziasse a interrompersi.

King ha premuto il pulsante “Vai a casa” per richiamare il drone, ma dopo poco il dispositivo ha perso il segnale satellitare.

Il drone mentre tentava di tornare da lui, ha iniziato a girare in modo irregolare mentre rallentava gradualmente la sua velocità.

Una volta recuperato il drone, King ha scoperto che l'elica del dispositivo volante era stata strappata e in mezzo al caos, King notò l'aquila volare via, sollevando il sospetto iniziale che non si trattasse di un malfunzionamento qualsiasi ma opera dell'iconico predatore americano.

I sospetti del proprietario del drone furono confermati da una coppia vicino che aveva a lungo goduto della vista del rapace predatore che attaccava altri uccelli come i gabbiani e in questo caso il drone.