Famiglia in lutto sconvolta dopo aver scoperto il corpo sbagliato nella bara del bisnonno

Maria Vasquez e Susana Montelongo hanno assunto i direttori dei funerali di Santana, dopo la morte del padre, Natividad Torres Cordova.

La famiglia ha chiesto all'impresa di pompe funebri di vestire il padre con la sua maglia da calcio preferita per il servizio della bara aperta.

Le sorelle, insieme ai loro familiari però durante il giorno del funerale, sono rimaste scioccate nello scoprire che le pompe funebri hanno messo il corpo sbagliato nella bara sbagliata.

In un intervista ai giornali locali hanno dichiarato:

“Per dire i nostri ultimi saluti a nostro padre doveva essere tutto perfetto. Ci ha dato sempre il massimo, quindi volevamo rendere il suo funerale come avrebbe voluto lui. Invece di avere bei ricordi, abbiamo vissuto un incubo.”

Vasquez ai notiziari ha inoltre raccontato cos'è accaduto quel giorno:

“Sono andata verso la bara per dire a mio padre “ti voglio bene” prima che entrasse qualcuno e mi sono resa conto di star toccando la persona sbagliata, con i vestiti di mio padre. Hanno rovinato tutto!”

La famiglia in lutto ha poi denunciato le pompe funebri per l'incidente straziante.

“Mi dispiace per loro, in questo momento sono addolorati per la perdita di una persona cara. Ci impegniamo al massimo per assicurarci che i bisogni della famiglia siano soddisfatti.

Così l'agenzia di pompe funebri ha offerto alla famiglia un rimborso completo, ma Maria Vasquez ha affermato che il personale non provava alcun rimorso né compassione per l'accaduto.

Ora la famiglia ha intenzione di fare causa all'azienda ed è in cerca di un avvocato.

Voi come avreste reagito al loro posto? Scrivetecelo nei commenti sotto l'articolo.