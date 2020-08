Mamma crede di aver visto la figlia morta visitare la sua tomba

Faviola Rodriguez aveva solo dua anni quando morì nel settembre 2018, ora a quasi due anni dalla sua tragica morte, la mamma Saundra Gonzales crede di aver visto sua figlia un'ultima vola dopo aver guardato i filmati delle telecamere a circuito chiuso dal cimitero.

Da quando ha seppellito sua figlia, Sandra ha avuto problemi con le persone che rubavano cose dalla tomba, come giocattoli o oggetti personali. In quanto tale, ha chiesto agli addetti del cimitero di stare in all'erta.

Un'altra famiglia ha avuto problemi simili e ha investito in una telecamera da posizionare sulla lapide del figlio dopo che il suo assassino, ancora in libertà, continuava presumibilmente a vandalizzare il luogo della tomba.

Ed è proprio grazie a quella telecamera che è stata catturata l'immagine di una piccola bambina camminare per il cimitero nel cuore della notte.

La famiglia ha portato il filmato ai proprietari del cimitero credendo che la bambina si fosse persa nel cimitero ed era sola.

Immediatamente però, un operaio ha dichiarato:

“Conosciamo quella bambina!”.

Il giorno successivo, la famiglia è tornata al cimitero, dove Saundra e sua nonna si trovavano sulla tomba della piccola Faviola. Hanno in seguito mostrato alla mamma in lutto ciò che la loro videocamera aveva immortalato e in seguito è scoppiata in lacrime affermando: “Si, so che lei è mia figlia”.

“Non c'è un briciolo di dubbio nel mio cuore, sembra proprio lei, dalla sua testa ai piedi, dai capelli ai vestiti” Ha scritto Saundra in un post su Facebook.

Un'ultima immagine del cimitero ripreso dalla telecamera mostra la bambina allontanarsi con un uomo alto. Saundra crede che l'immagine mostri sua figlia mentre guida in paradiso il figlio deceduto dell'altra famiglia.

“Penso che fosse li per portarlo in paradiso, ha spiegato “Entrambi hanno una storia così tragica e entrambi non hanno ancora ottenuto giustizia. Quindi penso che fosse sicuramente li per confortarlo e portarlo in paradiso.”

La piccola Fabiola è stata trovata morta in circostanze sospette due anni fa mentre il fidanzato della madre, Lalo Anthony Castrillo se ne prendeva cura. Il personale medico ha detto che aveva lividi sulla testa, sul viso e sulle costole e in seguito il fidanzato è stato arrestato con l'accusa di abusi sui minori.

Tuttavia è stato rilasciato un anno dopo su cauzione e non è più tornato in prigione.

Una storia incredibile che lascia tutti noi con la pelle d'oca. Diteci cosa ne pensate ovviamente tra i commenti sotto l'articolo, siamo curiosi di sapere la vostra a riguardo.