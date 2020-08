Alcune persone grigliano teste di girasole mangiandole come pannocchie

Hai mai pensato di grigliare un'intera testa di girasole prima di masticarla come se fosse una pannocchia? No? Beh lo immaginavamo, ma a quanto pare questa cosa sta prendendo piede in rete e alcune persone, poche coraggiose stanno tentando di normalizzare il consumo di girasole in questo modo.

Secondo un video condiviso in rete, grigliare il girasole è piuttosto semplice:

Devi solo rimuovere tutti i fiori e ricoprirlo con olio prima di gettarlo a faccia in giù sulla griglia.

L'azienda di semi rari Baker Creek Heirloom Seed Company consiglia quindi a tutti noi di rivestire il girasole ormai cotto con pomodori seccati al sole e spolverare poi con basilico tritato.

In risposta ad alcune domande delle persone, l'azienda che ha condiviso il video ha spiegato:

“Era delizioso con i pomodori essiccati al sole. Sono ancora teneri come il mais quando vengono raccolti ancora immaturi. Basta rimuovere i fiori gialli dal centro, lasciando i semi maturi da mangiare. Hanno una consistenza simile al mais prima che i gusti più duri maturino e si induriscano.”

In molti sono scettici sulla bontà di questo tipo di pietanza esotica anche se alcuni presi dalla curiosità stanno provando a grigliare i girasole sotto consiglio di alcuni “esperti” di girasole.

Voi che ne pensate? Avreste mai il coraggio di assaggiarne uno grigliato? Scrivetecelo nei commenti sotto l'articolo.