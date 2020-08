Donna resta nuda in mare dopo che il suo ragazzo le ha dato un bikini dissolvente

Una povera donna ignara è rimasta completamente nuda in mare dopo che il ragazzo ha scambiato il suo bikini con uno che si scioglie in acqua.

L'uomo coinvolto in questo scherzo è Julius Dein, un mago e si sa, i maghi generalmente sono noti per far sparire le cose senza che nessuno si accorga di come hanno fatto. Questo non vuol dire che la sua ragazza, Estelle, avrebbe dovuto aspettarsi che il suo bikini scomparisse, ma Julius è sicuramente la prima persona di cui avrebbe dovuto avere sospetti per quanto successo.

La coppia si stava godendo una bella giornata in spiaggia, con Estelle che mostrava il nuovo bikini ordinato su Internet. Non sapeva però che l'uomo aveva sostituito il suo ordine con uno che l'avrebbe lasciata completamente nuda.

Il mago lo si sente ridere da dietro la telecamera mentre Estelle si avventurava in mare incurante di quello che da li a poco sarebbe accaduto.

Dopo che il bikini si è completamente sciolto, le ci è voluto un po' per accorgersene e riemergere completamente, mentre il suo ragazzo si divertiva di più a ogni passo che faceva.

La donna è rimasta completamente all'oscuro di ciò che è successo credendo di aver perso il costume casualmente in mare, questo ovviamente fino a che il video non si è concluso, ma quel che è successo dopo aver scoperto l'accaduto non ci è dato saperlo, anche se non è sicuramente un mistero quello che potrebbe essere successo.

Guarda il video cliccando qui