Youtuber mescola 10.000 litri di Coca-Cola con bicarbonato di sodio

Uno Youtuber russo ha mostrato a tutti noi cosa potrebbe succedere se mescolassimo 10.000 litri di Coca-Cola con un enorme dose di bicarbonato di sodio e si, quello che succede lo immaginerete tutti ma ora potete vederlo ufficialmente in video senza rischiare nulla.

Il vlogger Maxim Monakhov, noto come Mamix, è riuscito a creare un'incredibile esplosione dopo aver mescolato i due elementi, come tante persone hanno già fatto in passato ma su scala molto, ma molto più grande.

Il video ha collezionato più di sei milioni di visualizzazioni da quando è stato caricato lo scorso 21 agosto e ha attirato molti commenti e spettatori impressionati.

Maxim è un team di aiutanti si sono recati in un campo per organizzare l'esperimento che ha coinvolto una vasca su misura riempita da 10.000 litri di Coca-Cola.

Come vedrete sicuramente dal video, vengono versati nella vasca enormi secchi di Coca Cola e l'uomo alla telecamera dichiara:

“In totale, spenderò oggi più di 700.000 rubli (7900 euro)”. Un prezzo decisamente da pagare per l'esperienza che può regalare.

Vi lasciamo al video in questione, invitandovi a dirci la vostra a riguardo attraverso i commenti sotto l'articolo.