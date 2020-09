“Baby adulto” non trova lavoro per via del pannolino che indossa tutto il giorno

Damien Turner del West Virginia è attualmente disoccupato dopo essere stato licenziato dai suoi precedenti lavori per far parte della comunità “Adult Baby Diaper Lover” (ABDL).

Ai datori di lavoro non piace che il 28enne porti i pannolini e oltre a perdere il lavoro, Damien dice di aver perso anche gli amici a causa di queste sue scelte di vita uniche.

“I pannolini sono molto comodi e carini. È uno stile di vita molto bello e non vorrei far nient'altro. Vestirsi e comportarsi come un bambino emana un'atmosfera molto calma, rilassante e sicura. È quasi come se fossi tornato all'asilo senza preoccupazioni al mondo.”

Damien lavorava come coordinatore di servizi nel settore della ristorazione e non nascondeva mai la sua personalità: un uomo estremamente schietto sul suo stile di vita ABDL anche sui social.

Fortunatamente Damien nel tempo ha risparmiato un po' di soldi mentre lavorava, quindi attualmente vive di questo mentre è disoccupato, ma continua attivamente a fare domande per un nuovo lavoro, senza successo.

Sebbene la sua famiglia col tempo abbia accettato questo suo stile di vita, online e per strada la gente lo giudica ancora molto. In rete si trovano addirittura meme considerati da lui “esilaranti” dove lo riguardano e questo ovviamente non sta aiutando nella sua ricerca con il lavoro.

Cosa ne pensate? Avete mai visto qualcuno vivere così? Scrivetecelo come sempre attraverso i commenti sotto l'articolo.