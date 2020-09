Ora esiste il bikini per uomini e si chiama “brokini”

Se vi siete mai chiesti come potrebbe sembrare un bikini in versione maschile, ecco che abbiamo la risposta alle vostre domande.

Chad Sasko e Taylor Field di Toronto hanno inventato il “brokini” il “bikini per uomo” descrivendolo come una “rivoluzione del costume da bagno di proporzioni mediocri”.

“Noi (i fondatori) eccellevamo al liceo e trovavamo le lezioni troppo semplici, quasi uno scherzo. Pertanto non abbiamo sviluppato alcuna etica del lavoro o dello studio e abbiamo trascorso la maggior parte del nostro tempo giocando a scacchi e in qualche modo siamo entrati nella buisness school e ora gestiamo varie attività. Speriamo un giorno di far crescere i nostri brokini abbastanza da coprire le nostre enormi perdite di criptovaluta e assumere un golden retrivier come receptionist, ma non abbiamo idea di come gestire un'attività, quindi sembra piuttosto improbabile a questo punto che ci riusciremo, ma ci piacciono i cani, i Daiquiri alla fragola e le foglie d'acero di Toronto.”

Così raccontano la loro attività sul loro sito e di certo, dagli inventori del “brokini” non ci si poteva aspettare troppa serietà.

Questi bikini per uomo possono essere acquistato sul loro sito web attorno i 45 dollari in due modelli differenti: il fenicottero rosa e bianco (noto anche come Bromingo) e l'ananas blu e giallo (noto come Fineapple).

Secondo alcuni siti, i ragazzi descrivono i loro prodotti come “il costume da bagno perfetto per far si che i tuoi genitori si chiedano dove hanno sbagliato”.

Anche se stiamo pian piano abbandonando l'estate e le spiagge, avreste mai coraggio di indossare uno di questi brokini? Scrivetecelo tra i commenti sotto l'articolo.