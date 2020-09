Fan intaglia una pipa per Arnold Schwarzenegger e l'attore lo contatta per acquistarla

L'attore ed ex governatore della California, Arnold Schwarzenegger si è messo in contatto con un fan che aveva scolpito una pipa appositamente per lui decidendo infine di acquistarla.

Dopo che il 73enne si è imbattuto nella foto pubblicata sui social da questo fan, dove nella didascalia veniva spiegato che aveva scolpito la pipa per il suo compleanno, non ci ha pensato due volte e ha commentato sotto di esso, chiedendo all'intagliatore se poteva comprare la pipa da loro.

Ovviamente l'autore del post è stato più che felice di accontentarsi, offrendosi di inviarlo alla star di Terminetor, in modo totalmente gratuito, come regalo.

Questa situazione è diventata virale in rete dopo che su Reddit, l'utente Radonlab ha condiviso un'immagine della loro pipa intagliata raffigurante il personaggio di Schwarzenegger nel ruolo di Terminator circa un mese fa.

La star di Hollywood ha trovato la creazione poco dopo commentando sotto il post:

“Wow. È fantastica! Me la venderesti?” e l'utente di Reddit ha risposto rapidamente con:

“Vorrei regalarti questa pipa. Sarebbe un grande onore per me. Come posso contattarti?”.

Ma Schwarzenegger voleva comunque offrire qualcosa in cambio, così si offrì di inviare all'intagliatore di pipe qualcosa di diverso dai soldi, dicendo: “Se insisti allora io insisto a rimandarti una foto autografata da me mentre la uso”.

Qualche settimana dopo, l'attore ha mantenuto la promessa commentando inoltre sotto la foto della pipa:

“La adoro. Hai davvero talento e non potrò mai ringraziarti abbastanza”.

Questo genere di cose confermano ancora una volta quanto Arnold sia molto vicino ai suoi fan, inoltre la pipa è davvero stata realizzata in modo fantastico. Cosa ne pensate voi invece? Scrivetecelo come sempre tra i commenti sotto l'articolo